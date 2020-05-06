NB電池模組廠—西勝(3625)第1季每股淨損為0.52元，在NB需求強勁及生產恢復正常下，西勝4月合併營收回升到2.1億元，公司預估，未來業績可望受惠全球NB出貨成長趨勢。

由於主要生產基地因新冠肺炎疫情延後開工，且第1季為傳統淡季，2020年第1季合併營收4.24億元，歸屬母公司稅後淨損為3984萬元，每股淨損為0.52元。

西勝表示，因新冠肺炎疫情影響，公司主要生產基地延後開工，雖然第一季為淡季，營運績效仍受波及，營收較去年同期略減，在營業費用增加之下，第一季稅後虧損金額較去年同期增加。不過客戶訂單並未因疫情減少，公司出貨回復正常之後，預估第二季開始加溫，回到去年同期水準之上。

西勝4月合併營收2.1億元，較3月成長4.9%，較去年同月成長33.1%，累計1到4月合併營收6.34億元，較去年同期成長3.9%。

西勝表示，全球因疫情改變生活型態，在家上班、上課的遠距會議需求增加，刺激筆電消費，公司可望受惠全球筆電出貨量成長。

此外，西勝國內第二次無擔保轉換公司債(西勝二)，轉換價格為27. 5元，西勝二發行屆滿兩年，投資人可於4月20日至5月28日提前賣回，公司將以債券面額加計利息補償金101.0025元，以現金贖回，受理賣回請求。

(時報資訊)