宏碁(2353)旗下小金雞安碁資訊(6690)第一季營收1.65億元，年增36.24%；營業毛利6638.5萬元，年增24.74%；營業淨利1944.3萬元，年增22.11%；稅後淨利1594.6萬元；每股純益0.98元。

首季營收與淨利年增均呈雙位數成長。但稅後純益較去年度下滑，主要係去年同期有營業外收入-關係人交易所致，扣除業外，安碁資訊第一季本業營收與獲利都較去年有雙位數成長，主要營收來自資安整合監控及防護服務、資安顧問服務及資安平台建置服務等三大主要業務。

因應這一波新冠肺炎疫情來襲，企業為突破困境創造商機，紛紛調整業務推廣的服務模式，企業改採異地辦公，或是透過遠端視訊會議，遠距辦公已是企業IT規劃中重要又即時的一環。

根據Dimensional Research的調查，有71%的安全專業人員表示，自疫情爆發以來，新冠肺炎相關的安全威脅或攻擊有所增加。其中網路釣魚攻擊(55%)被認為是最大的威脅，其次是宣稱提供疫情資訊或建議的惡意網站(32%)，緊隨在後的則為惡意軟體(28%)及勒索軟體(19%)。

(時報資訊)