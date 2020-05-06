隨著時序即將進入夏季，民眾紛紛展開「居家抗暑」計劃，有鑒於此，遠傳(4904)愛講智慧音箱聆聽消費者需求，持續擴展「智慧控制生態圈」，最新宣布，串聯台灣家電領導品牌禾聯智能家電，指定資費申辦愛講智慧音箱就可以零元加購搭配禾聯智能家電，藉此夏天衝刺一波申辦潮。

遠傳自去年初領先全台推出「遠傳愛講智慧音箱《小愛講》及《小狐狸》」，亮眼輕巧的造型、配上超強智慧語音助理功能，不論是查詢資訊、控制家電、叫車、播放音樂或有聲書，想做什麼就開口，即刻滿足全家人的智慧生活需求。遠傳愛講智慧音箱推出以來持續擴大夥伴生態圈，包含去年與內建整合5000個以上家電廠牌、能支援超過100萬個紅外線家電品項的智慧連網設備「surco雲端家電遙控」合作，可將家中大多數的紅外線遙控家電無痛升級聲控家電，同時積極與禾聯等智慧家電大廠串接，致力提供更多元豐富的應用服務，為消費者打造全方位的智慧聲控生活。

遠傳表示，即日起貼心祭出優惠加購價，即日起至遠傳門市申辦愛講智慧音箱，搭配月付999元以上資費，禾聯智能14吋DC風扇0元帶回家；搭配月付1399元資費，禾聯12L智能除濕機只要3460元。

(時報資訊)