中央擴大紓困補助今上路，申請者須附收入、工作證明或簽切結，但切結查證困難，許多第一線公務人員擔心未來成為檢調調查對象，新北市長侯友宜6日防疫會議直接下令，既是急難紓困就該從寬認定，只要民眾寫切結自負法律責任就受理，公務人員的法律責任由市長負責，讓基層好做事。

新冠肺炎疫情延燒，不少民眾收入減少，中央擴大紓困方案，在排富情況下擴大發放1萬元現金紓困，包括舉廣告牌者、賣玉蘭花者都可受惠。

三重區長劉來通指出，這次發放標準中央要民眾提供身分證明、與存款證明等，若民眾拿不出證明，可以簽下切結書，但切結書查證困難，第一線人員很擔心未來可能被追究圖利、登載不實等法律責任拿。

板橋區長林耀長則說，舉牌、賣玉蘭花很難附上工作證明，大部分民眾都會選擇切結，最近紓困申請，除了年長者，也有不少年輕人。

侯友宜表示，即便中央提供解釋，仍讓人一頭霧水，市長就是要讓基層無後顧之憂執行這件事，所有責任市長扛，既然是急難紓困就從寬認定，切結實不實在由申請者自負法律責任，公所人員法律責任就由市長來扛。

侯友宜說，雖然可能會有貪小便宜的人，但有錢人不會為了這一萬塊跑這麼多趟，他直接下令，這次擴大紓困就是從寬認定、資料從簡，最後從速發放。

(中時 )