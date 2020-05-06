高雄市長韓國瑜近來面對罷韓的威脅，終於硬起來，韓陣營祭出廣告攻勢，並且依法拆除罷韓團體的廣告，讓人感覺當年霸氣的韓總終於回來了！但過去曾擔任韓國瑜發言人的新北市議員葉元之卻認為，這次韓國瑜中計了！

葉元之在政論節目上指出，目前韓市府大動作拆除罷韓相關的廣告看板，看似是正面迎擊罷韓，但卻反過來為罷韓做到最好廣告效果；單面廣告的宣傳效益事實上並不大，但是如此大陣仗的拆除，反而給wecare一個更好的廣告效果，wecare現在可以以一個受害者的姿態，推行多的罷免廣告，並且聲量也將會比過去的更大！

葉元之表示，韓國瑜團隊這樣的選擇，有可能是因為被民調所逼急了，因為過去的低調策略，讓罷免團體囂張，忍氣吞聲，卻不見民眾的投票意願有所下降；所以團隊才決定選擇正面出擊，既然罷韓要以聖人的標準看待韓國瑜，那麼wecare自己也不能做出不合乎規定的行為！

(中時電子報)