美股自3月23日創下低點後，市場都在關注這波反彈是否還會出現變數。投資機構Bespoke Investment Group的數據指出，依照歷史經驗來看，美股極有可能再回測低點。

外媒報導，新冠疫情尚未完全止穩，而美陸貿易戰可能又會復燃，市場開始擔心美股是否會再回測3月下旬的低點。Bespoke Investment Group指出，根據歷史經驗，自1928年以來，美股25次熊市中，近6成熊市的標普500指數都會再回測前波低點。

舉例來說，1920年代後期的大蕭條熊市期間，標普曾在58天內下跌44%，之後反彈20%以上，但脫離熊市338天後又貫穿之前的底部，之後的幾年都呈現下跌的局面。

不過，Bespoke也指出，在1940年以前，這種情況出現的機率較高，之後的發生的次數相對較少，上一次發生則是在2008年金融海嘯。

市場策略師Art Hogan則樂觀表示，由於美國針對疫情推出應對措施相當快速，加上疫情出現轉機，認為市場對於股市將回測3月低點的共識是錯誤的，目前沒有這種危機。

(中時電子報)