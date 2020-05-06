黃政嘉表示要找台語聲優一直都有困難度，更何況是布袋戲聲優。（霹靂國際多媒體提供）

《霹靂英雄戰紀之刀說異數》「新聲版」於5月6日上架，霹靂多媒體表示，這次號召11位來自各行各業的高手兼戲迷重新配音，期許在培育這群新生代本土台語「聲優」的過程中，尋覓傳承與創新的契機。

霹靂國際多媒體品牌總監黃政嘉表示，尋找台語聲優最大的困難，在於此行業本身的稀缺性與獨特性，臺灣的影視業有許多優秀的聲優，但台語聲優的工作機會較少，所以大部分的配音都是以國語為主，因此尋訪台語聲優一直都有困難，就算是找到能夠精通台語的人才，布袋戲長久以來所累積的配音文化，也讓聲優在演繹的過程上有相當大的難度。

霹靂此次尋覓了11位平日隱藏在民間的高手，工作背景如Foodpanda外送員、清潔隊隊員等等，其中也不乏為傳統布袋戲耕耘的職人，像負責擔綱「新聲版」一頁書、葉小釵等經典角色的蔡易軒，今年37歲，原本是停車場的機器維護師，閒暇之時也擔任布袋戲學生社團指導老師，蔡表示，自己熱愛布袋戲、鑽研配音已30年了，每次演出都是以「聲音演員」的心情配音。

此外，年僅34歲的少年頭家，6度榮獲「台南市傑出演藝團隊」古都布袋戲團的老闆黃冠維，也加入了此次的配音陣容，挑戰頗受戲迷討論的「崎路人」，他說，現今的布袋戲配音面臨著古今磨合的挑戰，這次的「新聲版」或許能在台語配音上有新的突破與創造，「霹靂有一定的氣度，否則一般業主僅會希望同業倒下，不會邀約同業合作，這也讓人看見霹靂大力栽培本土聲優的決心。」

《霹靂英雄戰紀之刀說異數》「新聲版」於5月6日起，每周三晚上8點，可在PILI App、霹靂布袋戲官方YouTube及遠傳friDay等平台收看；每周六、日晚上7點在霹靂臺灣台上映。

(中時 )