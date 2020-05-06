台股6日開盤小跌，開在10,771.09點，多空雙方激烈拉鋸。美股在健康照護類股跳漲、油價飆高的帶動下，四大指數5日稍早原本走勢強勁，惟聯準會副主席克拉里達一席經濟仍需更多支持的談話，衝擊股市漲勢收斂。

大型本土投顧指出，此波反彈屬倒吃甘蔗型，在經濟不明朗、沒有被看好情況下，沿路過關斬將攻抵年線。不過，大盤越接近年初套牢區，自然越不容易克服，震盪也會加大。

法人指出，近期追價意願已明顯降低，補漲股充斥市場，買盤漸漸萎縮。所幸月線正在上揚，對指數有助漲功能。預期大盤於均線糾結期間，將呈現典型區間來回。操作汰弱留強，切忌追高殺低。

法人指出，全球金融市場受疫情發展、復工希望和川普再次掀起關稅話題的交叉影響下，股市波動還是不小。此時又為財報密集公告期間，選股焦點回歸基本面，可多蒐集各項數字資料，逢低留意未來具展望產業。

(工商 )