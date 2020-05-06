24歲的健身教練因為好玩，就跟朋友比腕力，原以為勝券在握，沒想到用力過度，當下立刻痛得受不了，趕緊就醫之後，竟然發現右手臂的骨頭斷裂、嚴重骨折，經過X光檢查之後，確診為右上臂肱骨螺旋性移位骨折，中國醫藥大學新竹附設醫院骨科主任王鍵元立即開刀，施以「開放復位鋼釘固定」手術。

王鍵元醫師指出，病患本身是健身教練，肌肉非常結實又有厚度，反而增加手術的困難度，因為手臂的橈神經圍繞右肱骨，處理起來必須更加謹慎，因為橈神經如果一旦受傷，就會明顯影響手臂原有的功能，除了不能比讚，手腕也不能往上，因此開刀必須非常小心。

所以手術時必須先將橈神經分離，再將鈦合金材質的鎖定加壓骨板，固定在橈神經下的肱骨斷裂處，由於怕再次拔釘手術傷及橈神經，骨折癒合後，鈦合金骨板也不用取出，留在原位。

王鍵元也指出，人體骨頭比較能承受「壓力」，但比較不能承受「扭力」，這位患者可能是在比腕力的過程中，施力方式不當才有如此嚴重的後果，過去也曾有大聯盟投手有類似遭遇，那位投手因為投球用力過當，由於本身肌肉強壯，在自己肌肉力量的扭力之下就可能造成骨折，也提醒民眾比腕力其實有其危險性，千萬不要過度用力，以免影響手臂功能、終生後悔。

年輕的健身教練手術後經過將近一周的觀察休養才出院，目前恢復良好，但仍然需要持續復健約3個月，才能恢復正常的生活作息，健身教練也嚇到了，表示以後不敢再跟人比腕力了。

健身教練結實的肌肉，反而增加手術困難度，幸好目前恢復狀況良好，持續復健中。（圖／中國醫院大學新竹附設醫院提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)