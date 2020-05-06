日前裕隆的線上法說會吸引近百位法人參與，顯示在巨虧風暴之後，市場依舊深為關心這個國內第一大汽車製造集團，是否有機會今年就從谷底翻升。

裕隆在3月底宣布2019年認虧244.65億元、減資36.4%，甚至因此停牌，一次寫下股票上市54年來的3項紀錄。

在勇敢攤開公司史上最難看的財報成績外，外界不知道的是，集團執行長嚴陳莉蓮也開始整備兵馬，建立自己的新班底。

裕隆的財務問題雖暫時紓解，但為了支應龐大的生產體系運作，尤其是目前集團仍傾向繼續支持品牌事業，如何「調頭寸」依舊是嚴陳莉蓮的最重要課題。

調頭寸傷腦筋！ 特別應變小組體檢轉投資

來自金融圈的消息指出，為了強化經營團隊的財務管理能力，嚴陳莉蓮決定延攬中信金控印尼子行前總經理黃豐志，擔任裕隆集團總管理處財務副總經理。

據悉近期黃豐志已經以兼職顧問的身分，參與裕隆總管理處特別應變小組的運作。該小組的主要任務是體檢集團轉投資，主持人則為裕隆集團執行長特別顧問黃日燦。除了黃日燦、黃豐志之外，小組的另一位重要成員則是今年3月甫上任的台元紡織總經理陳伯鏞。

特別應變小組直接對嚴陳莉蓮負責，小組成員在裕隆幹部眼中，都是「執行長愛將」，對嚴陳莉蓮的決策有一定的影響力，也與嚴陳莉蓮互動密切。除了黃日燦已擔任裕隆3任董事長的特別顧問，受到倚重的程度自然不在話下；黃豐志則是因為黃日燦與中信辜家也有長年交情，兩人因此結識，將其推薦給嚴陳莉蓮。

至於曾任中華電信財務長的陳伯鏞，也是源於黃日燦在科技界的人脈加入裕隆集團，在去年進入台元擔任執行副總。由於台元其實才是裕隆嚴家諸多事業的控股母體，一直以來都是由嚴家的家臣打理，陳伯鏞的空降當時就格外受到矚目，沒多久後又升任總經理。

市場還解讀，嚴陳莉蓮似乎有意透過這幾位財金專業人士組成的「財經小內閣」，與前朝留下的集團5人小組體制抗衡，更進一步確立自身的領導權威。

由於欠缺企業經營管理的本職學能，過去也未曾參與汽車產業，嚴陳莉蓮必須留用許多裕隆老將，像是裕隆汽車總經理姚振祥，其實已應屆退，但為免開放平台專案總監一職將無以為繼，已確定留任。

此外總裁吳舜文的老臣、前任執行長嚴凱泰的愛將，在集團內也都還有一定的影響力，「裕隆集團裡還是山頭林立，她想找自己的人馬是理所當然，」車界人士觀察。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)