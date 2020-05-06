根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)第一季在俄羅斯以15.1%市佔率取得顯示器銷售市佔第一；宏碁在當地透過與通路商的緊密合作，於第一季奪得佳績，未來亦持續發展中小企業通路，持續鞏固市場領先地位。

因應新型冠狀病毒的影響，遠距及居家政策轉變日常生活型態，3月份各地區銷售成長快速增加，宏碁掌握需求即時應變，根據市調資料顯示，宏碁桌機市場在俄羅斯3月份銷售年對年大幅成長61%，並以17.4%市佔率衝上銷售冠軍之位。宏碁從前線銷售、產品製造到供應鏈，皆能迅速反應，以滿足消費市場所需。

宏碁也公告庫藏股執行屆滿情形，截至5日，共買回27080張庫藏股，占總發行股數0.88%，平均價格13.37元，買回總金額達3.62億元，執行率約11.8%，宏碁表示，由於市場價格高於庫藏股買回執行價格區間上限，因此未全數執行完畢。

展望今年，宏碁看好疫情趨緩後，下半年可望迎來爆發性成長，看好電競、輕薄筆電成長動能，預期第2季中旬供應鏈將回歸正常。

(時報資訊)