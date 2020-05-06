ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原(3035)發佈其最新的SoCreative!V A500 SoC開發平台，採用聯電(2303)28奈米 HPC製程。這個平台整合了ARM Cortex-A53四核微處理器，速度可達1.4GHz，並配備多種高速IO傳輸介面，為5G、網通、AIoT、高解析度投影機、多媒體與多功能事務機等高效能應用提供一應俱全的平台開發驗證方案。

智原SoCreative!V整合了DDR4、USB 3.0、PCIe Gen3與Gigabit乙太網路等多種SoC常用的傳輸介面，為客戶降低SoC開發時所需投入的研發資源與設計風險。在硬體方面，客戶可透過C2C(chip to chip)連接自有的FPGA開發板以延伸SoC設計架構。軟體方面，SoCreative!V平台提供了完整的系統啟動程式與Linux作業系統支援套件，客戶可提前開發系統軟體，不受限於系統硬體開發時程，此外，為了因應安全啟動需求，SoCreative!V亦支援系統啟動與應用軟體的資訊安全防護設計。

智原營運長林世欽表示，智原SoCreative!V是很成熟的開發平台，完整的硬體驗證系統與軟體開發套件，並已實際應用於多個ASIC設計案。我們相信這套建構完善且具彈性的系統平台開發方案，可有效地為客戶縮短開發時程、降低風險，及早讓產品上市，搶得先機。

(時報資訊)