行政院長蘇貞昌宣布針對弱勢無保者及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元現金紓困。今（6）日開放申請，但有民眾因紓困計算方式太複雜，當場放棄請領補助。

蘇貞昌4日宣布擴大紓困，政務委員龔明鑫表示，無保者排富發放1萬元部分，即日起就可申領。消息一出，民眾馬上趕往區公所申請，沒想到卻吃了閉門羹，三重區公所更直接貼出告示「暫停收件」。公所人員表示，並未收到政府公文，且也沒有相關表格讓民眾填寫。

4日大批民眾到三重區公所詢問紓困擴大方案，沒想到卻暫停辦理。（圖／讀者提供）
4日大批民眾到三重區公所詢問紓困擴大方案，沒想到卻暫停辦理。（圖／讀者提供）

行政院昨日緊急道歉滅火，坦言沒有明確說明。今日紓困擴大正式開跑，三重區公所一早就出現不少民眾排隊等待。據《東森》報導，礙於紓困計算方式複雜，不少人擔心資料準備不齊，所以提早到場排隊，甚至有民眾不滿申請步驟太煩雜，當場生氣放棄請領1萬元補助。

另報導指出，有賣水煎包的攤商表示，要申請補助除提供存款證明外，還要去跟廠商要證明，相當麻煩。

1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請
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影》亂糟糟！民眾搶領萬元紓困金 塞爆三重區公所

(中時電子報)

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