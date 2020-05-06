傳動系統元件大廠上銀科技去年合併營收及獲利受中美貿易戰影響，EPS從前年17.90元遽減至6.03元，昨（5）日董事會決議每股配發1.8元現金股利及0.3元股票股利，合計配發2.1元股利及股息，配發率為34.83％。

上銀第一季每股虧損0.42元，但法說會釋出上半年訂單滿載，第二季轉虧為盈，可彌補第一季虧損，上半年將有獲利的訊息後，激勵投資人及法人信心，今（6）日股價上漲3.5元而以280.0元開出，成交爆大量，目前股價最高達287.0元。

上銀受到中美貿易戰及新冠肺炎疫情雙重夾擊，第一季合併營收36.14億元，營業毛利8.91億元，毛利率從去年同期36.8％降至24.66％，營業虧損0.85億元，業外虧損0.82億元，其中認列人民幣匯損0.47億元，稅前淨損1.68億元、本期淨損1.91億元，每股虧損0.42元，每股虧損0.42元，是2009年6月上市以來首次出現虧損。

上銀4月合併營收回升至17.47億元，月成長28.7％；年減10.75％；創近9個月新高。前4月合併營收53.61億元，年減23.47％。上銀5、6月訂單滿載，部分產品訂單能見度達3～3.5個月。第二季合併營收可優於第一季，產能利用率提升，毛利率可比第一季提升，第二季轉虧為盈，上半年不但可以彌補第一季虧損，還會有獲利。

(工商 )