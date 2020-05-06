大陸湖北、湖南和江西等省份，從5月4日晚上8時至5日早上8時，12小時內出現約14萬次閃電，不少人在睡夢中被吵醒。其他地區也是雷雨交加，嚇壞許多民眾。

綜合陸媒報導，湖北南部、東部出現大雨，局部地區豪雨或大豪雨，武漢更是在5日凌晨3小時內發布8條天氣警報，市區從高溫35度以上高溫轉變為狂風暴雨。

「湖北天氣」官方微博也發文，根據統計來看，湖北12小時有14萬次閃電，包括正閃11235次，負閃32992次。由於數字驚人，也讓許多網質疑這到底怎麼算出來的，湖北天氣指出，透過電磁信號來記錄閃電，不是用肉眼來監測的。

「湖北天氣」官方微博發文閃電統計。（圖／翻攝自微博）

據沸點影片指出，湖北受豪雨雷電襲擊，湖北咸寧崇陽縣有十幾戶人家屋頂被吹掀，瓦礫掉進屋內將電器、家具都砸壞。一位村民表示，當時房子快倒塌了。

大陸天氣異象引發網友熱議，「半夜被閃電雷鳴驚醒，真的很可怕」、「12小時有14萬次閃電，怨念冤難太多了」、「閃電劈瘟疫保湖北人平安！」、「半夜被閃電驚醒無數次，每次閃電都能把我房間照亮」。

一夜狂風暴雨，讓居民房子被摧毀。（圖／翻攝自沸點影片）

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(中時電子報)