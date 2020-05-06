今年3月在八斗子海邊，有一隻白腹鰹鳥因為行動異常，被民眾發現後熱心通報，緊急轉送到台北市立動物園救傷。獸醫檢查後，發現這隻白腹鰹鳥的右邊翅膀骨折，經過一個多月治療照養，終於讓牠恢復健康，大家還幫牠取名「妹妹頭」，時尚外型受到大小朋友喜愛。上周在萬里進行野放，運送的紙箱一打開，牠就奮力振翅衝向大海，乘著海風回到熟悉的環境。

白腹鰹鳥「妹妹頭」奮力振翅衝向大海，乘著海風回到熟悉的環境。（台北市立動物園提供）

3月8日下午民眾在基隆八斗子海豹岩附近的海邊，發現一隻白腹鰹鳥一直停留在原地，當時該處四下無人、又已經接近傍晚，擔心牠會有危險，聯絡台北市野鳥學會帶回安置，隔天透過林務局野生動物救傷收容計畫聯絡網，轉送到台北市立動物園。

白腹鰹鳥毫不猶豫，衝出運送紙箱、振翅飛向大海。（台北市立動物園提供）

動物園獸醫初步檢查這隻救傷的白腹鰹鳥，發現牠右翅骨折的位置已經有開始自行癒合的跡象，經過一個多月的藥物治療和調養，獸醫師評估確認白腹鰹鳥骨痂已經癒合，骨折造成骨頭短少的長度和變形的角度相當輕微，不致影響翅膀正常活動，從照養環境的監視器中，也確定牠可以緩慢平穩不傾斜地從高處拍翅降落，因此連繫台北市野鳥學會與主管機關基隆市動保處安排野放。

白腹鰹鳥順利野放〜救傷獸醫為牠開心。（台北市立動物園提供）

看著白腹鰹鳥毫不猶豫，衝出運送紙箱、振翅飛向大海，擔任救傷的獸醫陳亭余表示：「那一幕讓人覺得，野生動物很清楚自己要什麼，也並非圈養環境可以取代牠的需求，很開心能順利治癒牠，並在對的時機野放牠」。根據紀錄，白腹鰹鳥在台灣本島四周、北方三嶼(棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼)海域、澎湖海域、蘭嶼、綠島皆可見，以北部及東北部海域較常見。

救傷的白腹鰹鳥經過一個多月的治療照養，已經恢復健康，於上週在萬里進行野放。（台北市立動物園提供）

白腹鰹鳥順利野放〜救傷獸醫為牠開心。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)