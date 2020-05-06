為響應汶萊政府防疫措施，並協助汶萊各所華校強化防疫工作，確保師生健康，我駐汶萊代表李憲章日前聯繫台灣企業友人募款，並獲汶萊台商企業杏寶製藥公司(Simpor Pharma Sdn Bhd)共襄義舉，以優惠價格提供感應式手部消毒機24台及酒精消毒液一批，將於近日內陸續捐贈汶萊8所華校，以協助各校強化校園防疫，為師生營造健康安全的教學及學習環境。

汶萊各學校暫定6月初陸續恢復開放學生到校上課，駐汶萊代表處將於近日內陸續捐贈手部消毒機供各校使用，善盡防疫抗疫之責，並將台灣企業的愛心，以及在汶投資生產衛生保健用品之臺商的經營成果，與汶萊社會、華校及華人社群分享。

自新冠病毒疫情爆發迄今，已擴及全球近190個國家，造成逾350萬人確診，超過25萬人死亡，嚴重影響民眾正常生活並衝擊國際經貿及產業鏈。

駐汶萊代表處表示，面對此次兇猛疫情，台灣與汶萊政府均能積極以對，並採取正確明快、信賴專業、資訊透明，以及爭取民眾信任與配合等具體作為進行各項超前部署，有效管控疫情。兩國政府防制疫情擴散的表現與成效，均廣獲民眾的肯定與信賴。

駐汶萊代表處祝願疫情早日平息，讓民眾恢復正常生活，工商企業重新營運，再創商機。

(中時 )