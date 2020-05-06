老鷹當家球星崔楊近日在節目上大力稱讚勇士一哥史提芬柯瑞，稱讚柯瑞獨特的打球風格，言稱沒有柯瑞就沒有崔楊。

崔楊曾在歐尼爾的節目上宣稱有朝一日會超越柯瑞的成就，此言一出引來不少討論聲浪，認為崔楊大言不慚。

崔楊在最近的一次節目上改口表示，非常尊敬柯瑞，他是多屆MVP，他的成就無比巨大，如果沒有柯瑞，就不會有現在的崔楊，尤其是柯瑞開創了獨特打法，堪稱劃時代的巨作。

崔楊本季場均29.6分，三分球投籃命中率34.4%，遠遠不及柯瑞，想要追上柯瑞的腳步還有一段長遠的路要走。

(中時 )