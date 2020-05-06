NBA》老鷹崔楊稱讚柯瑞劃時代的打法 09:362020/05/06 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 老鷹後衛崔楊稱讚勇士柯瑞開創了獨特打法，言稱沒有柯瑞就沒有崔楊。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 老鷹當家球星崔楊近日在節目上大力稱讚勇士一哥史提芬柯瑞，稱讚柯瑞獨特的打球風格，言稱沒有柯瑞就沒有崔楊。 崔楊曾在歐尼爾的節目上宣稱有朝一日會超越柯瑞的成就，此言一出引來不少討論聲浪，認為崔楊大言不慚。 崔楊在最近的一次節目上改口表示，非常尊敬柯瑞，他是多屆MVP，他的成就無比巨大，如果沒有柯瑞，就不會有現在的崔楊，尤其是柯瑞開創了獨特打法，堪稱劃時代的巨作。 崔楊本季場均29.6分，三分球投籃命中率34.4%，遠遠不及柯瑞，想要追上柯瑞的腳步還有一段長遠的路要走。 (中時 ) #柯瑞 #崔楊 #NBA 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓綜《一日三餐 漁村篇5》避肺炎 轉登無人島求生 14:512020/05/02 娛樂 台大女星棄商界闖演藝圈 尺度不限背部全裸OK 15:062020/05/02 娛樂 NBA》勇士搶字母哥 格林威金斯當籌碼 10:012020/05/03 體育 獨家專訪／《地球人請回答》衝開機率 胡瓜從小禎慈父變嚴格同事 23:432020/05/03 娛樂 胡瓜搭檔小禎傳授主持功力 慈父變嚴格同事 04:102020/05/04 娛樂新聞 華晨宇出輯自信比3年前厲害 04:102020/05/04 娛樂新聞 NBA》如何敗光1億美元？沃克這樣花 13:532020/05/04 體育 日本節目稱「鐵人大臣」 陳時中：謝謝！ 15:002020/05/05 生活 日本節目大讚「鐵人大臣」！陳時中：對台灣防疫感到驕傲 21:212020/05/05 生活 日本女力出擊抗疫 6日推出4小時特別節目 20:062020/05/05 娛樂 體育熱門新聞 《時來運轉》連假宅在家買運彩 他花100元就中 - 體育 NBA》為何放棄喬丹？Adidas錯失百億商機 - 體育 《時來運轉》因應新冠疫情衝擊 運彩變出新玩法 更有趣更刺激 - 體育 游泳》孫楊上訴最後一搏 翻盤機率微乎其微 - 體育 NBA》喬丹過期信用卡 8年前拍賣9萬多台幣 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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