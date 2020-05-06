美國總統川普向來喜歡在推特上發文抒發心情，早在中美貿易關係緊張時，川普的發文就動見觀瞻，時常造成股市波動，而昨(5日)川普又在推特上發文表示，「隨著需求再次回溫，石油價格出現很好的上漲」。此文一出，國際油價激情回應，雖然隨後賣壓湧現造成震盪，不過紐約原油期貨(WTI)終場仍大幅收高20%，報24.56美元/桶。

美國總統川普昨晚約8點半左右，在推特上發文看好油價表現，寫到「隨著需求回溫，石油價格出現很好的漲勢」。隨後WTI也出現一波漲勢，該文也被網友轉貼到PTT上，對此，網友紛紛逗趣地表示，「跟隨川投顧，明天all in正2」、「看什麼K線，看川普推文就好」、「川川投顧帶你坐火箭」等。

不過，其實早在川普之前，就有許多專家出聲力挺油市，SIA財富管理公司市場策略師Colin Cieszynski就表示：「隨著各國解封經濟活動，需求提升；產油國陸續減產，供給下降，原油市場困境反轉，將促進油價上漲」。

此外，高盛也基於相近的理由，調升對國際油價預期。瑞銀分析師同樣表示，「由於各國重啟經濟，加上油商陸續縮減資本支出，伴隨低油價效應，石油產量將持續受到壓抑，我們預期油市在第3季可望回穩，第4季有機會供不應求」。

(中時電子報)