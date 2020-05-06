根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0690元，較前一交易日貶值1.19分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2020年5月6日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0690元，1歐元對人民幣7.6592元，100日元對人民幣6.6400元，1港元對人民幣0.91178元，1英鎊對人民幣8.7937元，1澳大利亞元對人民幣4.5468元，1新西蘭元對人民幣4.2809元，1新加坡元對人民幣4.9922元，1瑞士法郎對人民幣7.2658元，1加拿大元對人民幣5.0323元，人民幣1元對0.60892馬來西亞林吉特，人民幣1元對10.4296俄羅斯盧布，人民幣1元對2.6173南非蘭特，人民幣1元對173.05韓元，人民幣1元對0.51971阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.53130沙特里亞爾，人民幣1元對45.7299匈牙利福林，人民幣1元對0.59208波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9741丹麥克朗，人民幣1元對1.3900瑞典克朗，人民幣1元對1.4513挪威克朗，人民幣1元對1.00231土耳其里拉，人民幣1元對3.3926墨西哥比索，人民幣1元對 4.5808泰銖。
(時報資訊)
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