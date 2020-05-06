「口罩國家隊 」幕後英雄遠東新（1402）今早股價大漲逾4個百分點，一度站上30元整數大關，紡織股在遠東新的帶動下，類股翻紅，上漲逾1個百分點。

遠東新在今年4月宣布完成口罩布局的最後一塊拼圖，針對口罩中間層的熔噴不織布頻傳短缺，遠東新開發出新型的超細纖維替代材質，將全力奧援全台口罩每日產能從1300萬片往前推進至2000萬片，確保原料供應無虞。法人預期第2季遠東新複合纖維營收將比第1季大增53％，且目前產能滿載，接單能見度已到第3季，預估全年產能有望倍數成長。

遠東新對口罩中間過濾層，開發出全新的超細纖維（PE／PET、 Nylon／PET）替代材質，可取代供應短缺的熔噴不織布，4月已經開始協助國內口罩業者展開測試，這有助於解決口罩原料短缺問題，同時也宣告遠東新完成口罩布局的最後一塊拼圖，成功包辦口罩內、外、中三層的關鍵材料。

遠東新新開發出的新型超細纖維，用在口罩的中間過濾層，用來抓取阻檔細菌、病毒等細小微粒子。標榜以次奈米纖維作為主體且多層結構，以抓取細小微粒子，產品可重複水洗使用，提高口罩使用次數。經檢測，其對細菌的過濾效果遠優於一般醫療級口罩，更貼近醫療級N95口罩的高過濾規格，並對PM2.5具有過濾效果。

口罩的主要結構有三層，內層的吸水親膚層，材料為PE／PP及PE／PET複合纖維，用來提升臉部與口罩接觸的觸感，並防止咳嗽者的飛沫散逸，此為遠東新的強項，而遠東新也是目前全台唯一供應商。至於外層的防潑水隔離層，原本主要材質為PP纖維，防止他人的飛沫傳染，遠東新也同樣開發出以PE／PP及PE／PET材質替代。

(時報資訊)