桃園區公所祭出6櫃台第一階段審核文件。(蔡依珍攝)

桃園區公所祭出6櫃台第一階段審核文件。(蔡依珍攝)

桃園區公所祭出6櫃台第一階段審核文件。(蔡依珍攝)

民眾認真看申請資格。(蔡依珍攝)

桃園區公所祭出6櫃台第一階段審核文件。(蔡依珍攝)

備妥資料後才能領取申請表進入公所抽號碼牌填資料申辦。(蔡依珍攝)

公所「主動出擊」在帳篷中機動人力讓民眾詢問。(蔡依珍攝)

公所「主動出擊」在帳篷中機動人力讓民眾詢問。(蔡依珍攝)

桃園區公所祭出6櫃台第一階段審核文件。(蔡依珍攝)

桃園區公所祭出6櫃台第一階段審核文件。(蔡依珍攝)

桃園區公所祭出6櫃台第一階段審核文件。(蔡依珍攝)

「無加保工作者」1萬元紓困補助6日上路，桃園區公所一早湧入近百民眾搶申請，公所祭出帳篷、戶外6櫃台初審，約有6成民眾因戶籍謄本非3個月內、沒帶戶籍家人存款簿等，無功而返，不到1小時即紓解人潮，但不少民眾抱怨資料又多又雜，「政府發錢發的很不甘願！」

桃園區公所面對首日接踵而來的人潮，規畫在廣場搭大帳篷，大門前6櫃台第一階段審核文件，進門前先分流，確定都備妥後才發給申請書和個案認定表，開放進入公所抽號碼牌，填妥後2個社福櫃檯同時受理擴大急難紓困業務，確認所得、財稅符合標準即收件。

首日不到8點，公所前廣場即擠滿排隊人潮，雖然公所為防疫，等待區以輕便椅規畫室外1公尺社交距離，但人潮滿到幾乎已無法堅守原則，公所「主動出擊」，入口處先由替代役發放解說文宣，帳篷中機動人力讓民眾詢問，6個戶外櫃台8點同步開放初步審核資料，區長陳玉明也坐鎮指揮。

首階段秩序佳，但許多民眾資料不齊，最多人都只帶自己的存摺、沒帶到戶籍內其他家人的存摺，或是有封面、沒有1至4月的內頁資料，只能無功而返，反倒是炒得沸沸揚揚的工作證明放寬後可以切結從寬認定，第一個小時真的遞件申請者僅不到4成，資料不齊者紛紛返家補件，遭資遣的陳姓男子就因沒有家人的存摺悻悻然離開，抱怨家人的存摺哪有這麼簡單，怒斥補助發的很不情願。

行政院針對有工作但無加軍、公、教、農、勞保者，家戶平均所得低於各縣市基本生活費1.5至2倍者，桃園市只要家戶每人每月生活費介於2萬2922元至3萬562元，只要提供受疫情影響佐證資料、身分證、戶籍謄本與金融機構存簿封面內頁影本，都可以向居住地公所請領1至3萬元的急難紓困金，消息一出各公所都湧入詢問人潮，幾乎癱瘓社會課原有作業。

(中時 )