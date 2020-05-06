全球挺台加入WHA排行出爐，冠軍是它，網超意外。（圖／翻攝自臉書,US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站）

美國國務院在推特上發起聲援台灣（ #TweetforTaiwan）的活動，各國紛紛響應，根據印度專欄作家統計，挺台排行出爐，其中印度人勇奪冠軍，出乎意料的結果，讓不少網友直呼，奶茶聯盟很值得關注。

「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」粉專分享，聲援台灣活動發起後，印度雜誌專欄作家庫特尼蒂（Kootneeti）和專業顧問辛哈（Amal Sinha）發現，其中49%的轉推來自印度、19%來自美國、阿拉伯聯合大公國和德國各4%、 台灣和泰國各2%，而香港則是1%。

該粉專的小編表示，對此結果蠻意外的，但仔細想想其實也沒那麼意外，畢竟印度也是「奶茶聯盟（#MilkTeaAlliance）」的一員（印度拉茶好好喝）。不過，印度對大陸的態度其實很謹慎，因為印度的死對頭「巴基斯坦」和大陸相當要好。

該粉專也說，在新南向政策之中，印度也是重要的一環。以印度的人口和國土比例來說，台印之間的經貿規模實在很少，但很值得用心開發。印度人擔任全球最強企業的CEO或高階主管比例很高；在美國矽谷，印度裔的CEO恐只僅次於美國人。

粉專也呼籲，台灣人要加把勁，珍奶不能輸！引發網友熱議，「印度轉推的居然比自己人積極」、「哇哈，真的好意外」、「我註冊了 但是我完全不會用」、「奶茶聯盟很值得關注」。

(中時電子報)