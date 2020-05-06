上市公司華通電腦董事長之子、華通電腦副總經理吳彭弘，遭周刊直擊與簡姓女子在大街「約跑」，還有擁抱、摸臀等親密互動。據悉簡女是華通前員工，年約40歲，但身材保持極佳，還撞臉氣質韓星崔智友，原是人妻的她，離婚後跟了吳，地下情已持續一段時間。

吳彭弘與簡女被《鏡週刊》拍到經常大街「約跑」，還上演擁抱、拍臀，玩《鐵達尼號》經典姿勢自拍，互動極為親暱。簡女穿著緊身運動褲，展露好身材，儘管跑到氣喘吁吁、渾身汗水，但兩人仍忍不住「互摸濕身」，顯示感情相當甜蜜。

吳彭弘喜愛路跑、登山等戶外運動，曾擔任「中華民國駱駝登山會」社長，曾在21K路跑比賽中奪得第一名，體能出色。而40歲左右的簡女，同樣維持良好體態，且面容清秀、氣質出眾，還撞臉韓國女星崔智友。

吳彭弘向《鏡週刊》表示，確實認識簡女，她是老員工、老同事，兩人現在是朋友關係，其他則不願多做回應。

(中時電子報)