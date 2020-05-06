林森錢櫃大火至今，受害者求償在哪？台北市政府卻消極作為，連要求錢櫃資產信託都仍未進行，台北市議員王鴻薇4日質詢時痛批，難道是因為柯文哲跟董事長練台生太好了。對比新北市八仙塵暴，5天就扣押資產1.69億，兩者天差地遠，對此北市法務局竟回應，因為錢櫃公司的「資歷」不同，就連民進黨議員都痛批社會觀感不好，為保障受害者，北市府應當立刻執行扣押。

台北市議員王鴻薇：「沒有任何積極的作為，你是跟業者太好了嗎？你是跟練董（練台生）太好了嗎？」

台北市法務局長袁秀慧（左）、台北市長柯文哲。（圖／中天新聞畫面）

林森錢櫃大火，受害者家屬賠償在哪，卻連信託都遙遙無期，台北市政府卻給出這樣的回。台北市法務局長袁秀慧：「金額的部分我們請業者自己試算，傷跟亡...」。

台北市議員王鴻薇：「所以你們業者想要信託多少，就信託多少，你們充分的配合業者。」

台北市法務局長袁秀慧：「其實我們這裡也會有我們自己的數字，因為傷跟亡...」。

台北市議員王鴻薇：「那你們數字是多少。」

沒有祭出強硬態度，遇到練台生的北市府，一切交由加害人做主，議員強制要求立刻進行資產扣押，法務局給的回應更加嚇人。台北市法務局長袁秀慧：「當時八仙塵爆業者的資歷，跟現在這邊業者的資歷，以及我們的評估，怎樣的方法是最迅速對民眾最好。」

台北市議員王鴻薇：「對，你覺得現在的業者非常NICE。」

錢櫃與八仙塵爆假扣押時程大不同。（圖／中天新聞畫面）

與八仙塵爆兩者對比，當年新北市政府短短2天就申請假扣押，5天內就執行扣押將近1.69億元的資產，而台北市政府遇到練台生，都已經拖上9天，連個信託都沒看到，難道所謂資歷，是指與柯文哲市長的熟識交情？

台北市議員洪健益：「應該積極地下令要求，不要管錢櫃他們自己試算的金額如何，先扣了再說，先信託了再說，我覺得這樣才對相當受害人的家屬是一個保障。」

台北市議員王鴻薇：「新北市當年兩天就做成假扣押。」

台北市法務局長袁秀慧：「我們也有在做假扣押的準備。」

曾經誓言打倒萬惡財團，如今柯文哲倘若礙於糾結的政商關係，連捍衛者受害者權利都難以啟齒，昔日這段話聽來額外諷刺。台北市長柯文哲：「這個會死人你還用這個，良心被狗吃掉你知道嗎。」

台北市長柯文哲昔日批趙藤雄。（圖／中天新聞畫面）

(中時電子報)