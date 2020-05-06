遭到國際仲裁法庭(CAS)宣布禁賽8年的大陸游泳奧運金牌名將孫楊，決定上訴瑞士最高法庭，進行最後一搏，但以目前來看翻盤機率微乎其微，一旦上訴失敗之後，他的運動員生涯也將隨即畫上句點。

孫楊是一位拒絕世界反禁藥組織(WADA)的檢驗導致引發了一連串爭議，當初WADA已做出懲處，孫楊不服WADA判決而向CAS提出抗告，然而CAS在經過孫楊與WADA的雙方辯詞之後不但沒有取消孫楊的禁賽令，反而加重處分，8年禁賽令等同宣判了孫楊的運動員死刑。

孫楊的團隊在討論後決定向瑞士最高法院提出終極上訴，這是孫楊的最後機會，但外界認為孫楊想要重獲清白之身的機率不高，因為過往經驗僅有7%的翻盤機率。

瑞士最高法院接受孫楊的上訴，不過瑞士最高法院只會針對五種情況來考量孫楊的案子，CAS仲裁法庭的成員是否違反原則、CAS的管轄權是否有誤、CAS的裁罰是否超過或是漏判、是否違反程序原則以及是否違反瑞士公共政策。

因為CAS的大本營位於瑞士，因此瑞士最高法院有權推翻CAS的裁定，但以孫楊的現有證據來看幾乎沒有翻盤的希望，除非孫楊團隊屆時能夠拿出更有利的證據，否則孫楊是不可能參加明年東京奧運了。

(中時 )