香港恒生指數6日開盤下跌0.64點，報23,868.02點；國企指數開盤上漲1.59點，報9,699.81點。

個股方面，騰訊開高0.1％，報406.6港元。

阿里巴巴經歷了四連跌後，今早開高0.7％，報189.9港元。

友邦開高0.7％，報68.3港元。

平保開高0.4％，報78.4港元。

中芯擬於上海科創板上市集資，股價今早開高5.9％，報16.16港元。

(工商 )

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