港股開低 恒指開盤微跌0.64點 09:592020/05/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數6日開盤下跌0.64點，報23,868.02點；國企指數開盤上漲1.59點，報9,699.81點。 個股方面，騰訊開高0.1％，報406.6港元。 阿里巴巴經歷了四連跌後，今早開高0.7％，報189.9港元。 友邦開高0.7％，報68.3港元。 平保開高0.4％，報78.4港元。 中芯擬於上海科創板上市集資，股價今早開高5.9％，報16.16港元。 (工商 ) #港元 #開盤 #早開 #微跌 #香港恒生指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 年線上下350點區間震盪 台股五月天 估先蹲後跳 04:102020/05/04 財經要聞 股匯雙殺！新台幣早盤大貶1.73角 朝30元關卡靠攏 09:352020/05/04 財經 台積電殺破300元大關 市值瞬間蒸發逾2千億 10:082020/05/04 財經 憂貿易戰再起 港股開盤跌748點 10:372020/05/04 財經 19年來最虧！ 香港外匯基金Q1虧861億港元 15:482020/05/04 財經 股匯連假後補跌 新台幣盤中重挫1.73角 16:412020/05/04 財經 傳與黑石私有化洽談暫停 SOHO中國暴跌26％ 20:372020/05/04 兩岸 創單季最慘 港外匯基金 Q1大虧861億港元 04:102020/05/05 全球財經 《匯市》美元走貶、台北股匯雙漲 新台幣升破29.8元 10:002020/05/05 財經 多空激烈拉鋸 台股開盤小跌 09:252020/05/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 即時 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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