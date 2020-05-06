華特迪士尼公司（Walt Disney Co）周二表示，世界各地為了防止新冠狀病毒疫情擴散而實施限制措施，使迪士尼上季獲利大減14億美元，而其中10億美元損失來自於關閉主題公園，但該公司也宣布下周將在減少入園遊客數的前提下，重新開放上海迪士尼樂園。

周二迪士尼盤後股價下跌2%，報98.68美元。

受新冠肺炎全球大流行影響，3月底前迪士尼旗下所有主題公園、電影院都已經關閉，電視與電影製作也都停擺，ESPN體育聯播網也沒有可供直播的重大體育賽事。

執行長Bob Chapek宣布上海迪士尼樂園將於5月11日重新開放，中國政府要求迪士尼將遊客入數限制在三成容量以下，約為24,000人，但上海迪士尼在重啟營運的前幾周，開放入園的人數將遠低於這個數字，同時也將採用新的安全規定，包括保持社交距離、要求戴口罩，以及體溫篩查等。

迪士尼表示，何時重啟在亞洲、美國與法國的其他主題樂園，或旗下包括零售商店與遊輪等停擺的事業何時重返營運，目前仍是未定之數。

迪士尼宣布第二財季（截至3月28日）合併總營收年增21%，為180億美元，略高於市場預估的178億美元。調整後每股盈餘為60美分，年減63%，不如市場預估的89美分。迪士尼表示上半年度將暫停發放股利，可藉此保留16億美元現金。

第二財季樂園、體驗與產品部門營業利益較去年同期大減58%，為6.39億美元。包括ESPN與ABC在內的媒體聯播網事業群營業利益年增7%，為24億美元。製片工作室營業利益年減8%，為4.66億美元。

因居家令帶動宅娛樂需求，截至5月4日，串流服務Disney+的付費會員數達到5450萬，較截至4月8日的5000萬進一步增長。但包含Disney+在內的直接面向消費者與國際部門因仍處於砸重金投資的階段，上季虧損8.12億美元，但少於市場預估的虧損8.61億美元。

迪士尼預期本季受疫情衝擊將更大，公司將不會提供下半年財測。

(時報資訊)