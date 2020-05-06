需求疑慮，打壓周二紐約期棉跌近2%；因市場擔憂中國棉花需求下降，以及世界各國經濟仍然受疫情拖累，皆影響投資人對棉花市場投資意願，進而拖累美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 5月棉花期貨下跌1.09美分，跌幅1.98%，收盤每磅53.91美分；而7月棉花期貨下跌0.75美分，跌幅1.38%，報每磅53.58美分。

庫存方面，截至5月4日，ICE登記庫存3,579包，較前一日減少148包。(商品行情網)

(時報資訊)