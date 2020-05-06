《商情》需求疑慮，打壓周二紐約期棉跌近2％ 10:002020/05/06 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求疑慮，打壓周二紐約期棉跌近2%；因市場擔憂中國棉花需求下降，以及世界各國經濟仍然受疫情拖累，皆影響投資人對棉花市場投資意願，進而拖累美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 5月棉花期貨下跌1.09美分，跌幅1.98%，收盤每磅53.91美分；而7月棉花期貨下跌0.75美分，跌幅1.38%，報每磅53.58美分。 庫存方面，截至5月4日，ICE登記庫存3,579包，較前一日減少148包。(商品行情網) (時報資訊) #世界 #CE #棉花 #疑慮 #打壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中獨步全球棒壘開打獲WBSC報導 證明防疫成果 14:592020/05/02 體育 俄稱美在前蘇聯設危險疾病實驗室 陸盼美消除疑慮 16:522020/05/02 兩岸 《商情》賣壓湧現，打壓上周五紐約期棉挫近2.6％ 10:002020/05/04 財經 《商情》需求疑慮 打壓上周五LME基本金屬期貨全挫 10:002020/05/04 財經 博錸新冠病毒檢測試劑 獲歐盟CE認證 15:232020/05/04 財經 《興櫃股》博錸新冠病毒檢測獲歐盟CE認證 15:582020/05/04 財經 西南航空CEO：4月觸底 5月會比4月好 20:512020/05/04 財經 Wecare批打壓造勢 高市警局：僅柔性勸導 13:172020/05/05 政治 三大疑慮露曙光 紐約油期亞洲盤飆逾10％ 15:532020/05/05 財經 罷韓團體指控遭打壓 市府出面批惡意造謠 18:042020/05/05 政治 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 即時 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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