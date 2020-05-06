世紀鋼（9958）在「520行情」的離岸風電題材激勵，股價續開高攻上93元今年來新高，周二並獲外資買超2,913張。世紀鋼去年在業外挹注獲利攀高，擬每股配息1元，並決議辦理發行私募普通股，額度2000萬股。
世紀鋼5日董事會決議辦理發行私募普通股，額度2000萬股內，擬於股東會決議之日起一年內可分2次辦理，預計二次私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。
世紀鋼周二隨著「520行情」的離岸風電題材與外資加持，5日股價勁揚，終場大漲8.3元，收在91.3元，今日股價再衝高。
受惠風力事業陸續投產，世紀鋼今年第一季營收年增1.95倍達11.83億元，創新高，季增率約21.32%；隨著持續認列營收，預估第二季業績優於第一季，股價衝上90元之上持續坐穩鋼鐵股股王寶位。
世紀鋼今年第一季營收11.83億元，年增195.14%。展望第二季及全年均樂觀，將持續受惠離岸風電業務進入營收認列高峰，預估第二季業績優於第一季，全年營收挑戰較去年倍增。
世紀鋼2019年獲利大躍進，全年稅後淨利為7.38億元、年增18倍，每股稅後淨利為3.53元，創歷史新高。去年出售桃園物流廠為主要獲利來源，本業方面，去年鋼構工程增加、第四季起風電工程逐漸展開也貢獻營運增長。
(時報資訊)
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