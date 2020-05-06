美股消息面：

1.義大利等受新冠肺炎疫情重創的國家，以及加州等美國數個州本周起開始逐步放寬封鎖措施，可望帶動石油需求復甦，受此激勵，周二紐約6月期油收漲4.17美元或20.5%，為每桶24.56美元，連漲第5天，並創下4月17日以來新高價。倫敦布蘭特7月期油收漲3.77美元或13.9%，為每桶30.97美元。

2.IHS Markit美國4月綜合採購經理人指數（PMI）終值為27，較3月終值為40.9大幅下滑，並低於初值27.4。服務業PMI終值由27下修至26.7，遠低於3月終值39.8，創下歷史新低。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，受訂單暴跌影響，4月非製造業活動指數為41.8，為2009年12月以來首次跌破50榮枯分界線，亦即創下逾11年來新低。其中，服務業新訂單分項指數跌至32.9，就業分項指數下挫至30，雙雙創下史上新低。

4.美國商務部公布，受出口大減影響，美國3月貿易逆差較2月擴大11.6%，達到444億美元，超出市場預期的逆差442億美元。美國對中國的貿易逆差減少26%，為118.3億美元。3月美國進口月減6.2%，為2321.6億美元，創下2016年10月來新低；出口月減9.6%，為1877.5億美元，創2016年11月以來新低。

5.美國石油協會（API）周二公布，上周美國原油庫存增加，但汽油庫存減少。上周（截至5月1日）美國原油庫存增加840萬桶，為5.186億桶，超市市場預估的增加780萬桶。庫欣原油庫存增加270萬桶。上周美國煉廠每日煉油量增加19.7萬桶。上周汽油庫存減少220萬桶，市場預估為增加4.3萬桶。餾分油庫存增加610萬桶，超出市場預估的增加290萬桶。上周美國每日原油進口增加24.7萬桶。

(時報資訊)