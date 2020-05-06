受到新冠肺炎疫情擴散至歐美地區影響，航太扣件廠豐達科(3004)4月營收1.45億元，較3月明顯下滑32.33%，也比去年同期減少35.17%，今年以來並轉為衰退的業績走勢。

豐達科自結2020年4月營收1.45億元，較上月減少32.33%，較2019年同月減少35.17%。今年1-4月營收7.99億元，較2019年同期減少7.04%。

相對於第一季營收尚穩，第二季一開始即受到疫情擴散至歐美地區影響，使得今年業績成長受到阻力。豐達科第一季營收6.53億元，仍比去年同期增加2.93%；但4月營收年減及月減均逾三成，今年前4月營收轉為比去年同期下滑約7%。

豐達科今年第一季雖大陸子公司員工未能全數返回工作崗位，僅能恢復工廠部分產能，但業績尚穩；第二季受到疫情擴散至歐美地區，加上波音737 MAX停產，影響部分車銷件出貨，以及疫情近期衝擊航空業，使得公司短期業績持續受到影響。

(時報資訊)