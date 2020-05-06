鐵路殺警案引起外界關注精神病患犯罪的議題，法務部次長蔡碧仲周一在立法院司法法制委員會說，法務部會提修法，讓監護處分可能延長到30年或是無期。法務部長蔡清祥今天在立法院受訪時則表示，經討論過後，擬採用由法官裁定， 每次延長以3年為限，且不限次數。

蔡清祥指出，昨天與專家學者召開刑法修正小組會議，就監護處分有無修正必要等議題進行討論。初步認為監護處分期間不限於5年，必要時可以延長，由檢察官向法院聲請、由法官裁定， 每次延長以3年為限且不限次數，未來每年也要做鑑定評估，看有沒有繼續執行的必要。法務部會把相關條文整理後，盡快送行政院審查。

對於蔡清祥日前針對殺警案第一時間回應說不容許精神障礙者以這個為由逃避刑責，有政治凌駕司法的情形？蔡清祥說，他說的是「殺警的行為」是不對的、是天地不容，是針對「殺警的行為」，不是對司法個案的干涉。

至於司法精神病院籌設狀況，蔡清祥說，他與衛生福利部長陳時中有相當高的共識，會盡快來籌設，分工合作。

(中時 )