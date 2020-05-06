台股今開低走高，受惠散戶螞蟻搬象大舉出籠，資金行情熱燒，防疫概念股極短線幾呈全面噴出榮景，表現搶眼。

目前集中交易市場開低震盪走高，主要原因係被動元件、矽晶圓及部分IC設計股震盪走高，而機電股上銀與光學股之股王大立光，並未因首季獲利與4月營收衰退而下挫，反而是短空出盡，盤中奮力震盪趨堅，使短多士氣大振，加上生醫之防疫概念股大噴出，激勵加權股價指數迄上午9：56暫報10811點，穩步上漲36點，成交722億元。

店頭市場方面，生技股更是互別苗頭，百花齊放榮景，在螞蟻搬象效益持續發酵下，使該類股強者恆強，短多欲小不易；目前店頭指數暫報139.65點，上漲0.9%，成交194億元。

上市、櫃生醫族群，目前在檯面上高掛漲停板者，上市為中化生、亞諾法、國光生技與台耀等。上櫃方面，則有合世、訊聯、永日、優盛、醣聯、星寶國際、科懋、高端疫苗、台康生技、樂斯科及盛弘等11支。其他未漲停生技股，如旭富、美時、基亞、康友-KY與生泰等漲幅也多相對耀眼。

此外，聚疫之口罩、耳溫槍與清潔用品等概念股，包括康那香、恆大、毛寶與熱映等，也都大紅燈籠高高掛，表現出色。

業內人士指出，防疫概念股短期上檔的高點或仍暫勿預設立場，但不少股票的本夢比想像空間已大，股價多已先行反應，投資人仍宜小心，追價宜有高風意識，一般多係，若高檔爆巨量而股價無法創新高時，就需特別注意。

(工商 )