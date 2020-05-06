A股「五一」長假後復市走低，三大指數開盤均下跌，上證指數6日開盤報2,831點，跌28點或0.99％；深成指開盤報10,618點，跌103點或0.97％；創業板指數開盤報2,052點，跌17點或0.82％。

從盤面上看，各個題材普遍下跌，金融、煤炭股跌逾1％；化工、電力、水泥、有色金屬、鋼鐵股偏軟；石油、房地產股靠穩。

(工商 )