陸股復市後走低 滬指開盤跌近1％ 10:112020/05/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股「五一」長假後復市走低，三大指數開盤均下跌，上證指數6日開盤報2,831點，跌28點或0.99％；深成指開盤報10,618點，跌103點或0.97％；創業板指數開盤報2,052點，跌17點或0.82％。 從盤面上看，各個題材普遍下跌，金融、煤炭股跌逾1％；化工、電力、水泥、有色金屬、鋼鐵股偏軟；石油、房地產股靠穩。 (工商 ) #開盤 #A股 #走低 #滬指 #跌近 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美中緊張升高 恆指開盤重挫逾3％ 10:342020/05/04 財經 《港股》美中緊張升高 恆指暴跌逾4％ 17:222020/05/04 財經 陸股兩大投資主流浮現 跟隨法人腳步布局 21:132020/05/04 財經 《港股》美股收高 恆指開漲0.6％ 10:002020/05/05 財經 巴菲特出清航空股 「中國股神」踩雷喊4字 11:362020/05/05 財經 別跟美國對作！股神示警做空者 小心後果 13:542020/05/05 財經 《港股》恆指量縮收漲1.08％ 成交值創除夕來新低 16:482020/05/05 財經 調整中概股保證金 盈透：不歧視任何地區 04:102020/05/06 全球財經 操盤心法－季線走低下引震盪盤勢，逢回選股操作 04:102020/05/06 證券．權證 《商情》需求疑慮，打壓周二紐約期棉跌近2％ 10:002020/05/06 財經 財經熱門新聞 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 美股陷危機 恐破3月低點？歷史經驗這樣說 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。