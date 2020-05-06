人民幣中間價貶值119基點 10:112020/05/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價6日報7.069，較上日7.0571，貶值119個基點或0.17％，創4月29日以來新低。 此外，中國人民銀行連續23日暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。今日既無資金投放亦無回籠。 (工商 ) #貶值 #基點 #人民幣 #中間價 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 Q2財測傻眼 亞馬遜恐現5年首虧 04:102020/05/02 全球財經 投資界盛事！巴菲特Q1重摔 這5檔美股慘崩1.2兆元 22:332020/05/02 財經 台灣機械首季出口值年減14％ 04:102020/05/04 產業特刊 《商情》需求疑慮 打壓上周五LME基本金屬期貨全挫 10:002020/05/04 財經 瑞銀：中國年內料再降準100～300個基點 15:332020/05/05 財經 經濟重啟激勵！油價飆漲16％ 美股早盤漲近300點 21:492020/05/05 財經 前四月已淨匯出逾134億美元 外資出走放緩 驚險保2千億美元大關 04:102020/05/06 財經要聞 估人行今年再降準 瑞銀：最多300基點 04:102020/05/06 全球財經 《大陸金融》人民幣貶值1.19分 中間價7.069元 09:432020/05/06 財經 《商情》空頭回補，激勵周二LME基本金屬期貨全漲 10:002020/05/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 【新光三姝鬥1】小公主捲入盈珠大戰 獨董公然反副董外界全傻眼 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。