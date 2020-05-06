人民幣兌美元中間價6日報7.069，較上日7.0571，貶值119個基點或0.17％，創4月29日以來新低。

此外，中國人民銀行連續23日暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。今日既無資金投放亦無回籠。

(工商 )