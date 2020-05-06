新冠肺炎爆發後，日本進入國家緊急狀態，要到5月31日才能解除，被迫暫停營業的八大行業收入瞬間歸零，叫苦連天。但危機就是轉機，最新「SmaCaba」於上月20日上線，女公關們上線服務，一對一陪客人說話、開會，不管是用「LINE」、「Skype」、「Zoom」統統可對應，30分鐘收費約1500～5000日圓（約合台幣426～1422元）。

據「IT media news」報導，「SmaCaba」網站招募日本酒店業者加盟，標榜站內線上對談的女公關都是實際有上班的小姐，而非沒經驗的素人或是槍手。有興趣的使用者要先上網登錄帳號後，再將「SmaCaba」的公式LINE帳號加好友，網站就會介紹女公關給客人。

收費方面，目前30分鐘收費約1500～5000日圓（含稅，約合台幣426～1422元），可以用「LINE Pay」或信用卡預付，結帳後會給客人QR CODE或一串網址，之後便可發訊息給喜歡的女公關，在指定的時間內線上一對一陪酒。

食物方面，在家的客人要自己準備飲料，但必須請女公關一杯500日圓的飲料，未來可能還有其他食物或香檳之類的選項，讓客人擺闊請客。

除了「SmaCaba」網站之外，東京六本木的陪酒酒吧「LUTILE」已經早一步用Zoom視訊會議方式接客，也可以陪客人玩對戰遊戲「PUBG」（1小時6600日圓，約1877台幣），另外，客人可以上線先買酒，等疫情結束後到店裡享用。

不同於以往在店裡實際貼身陪酒，這種遠距一對一長時間對談的服務，對女公關們來說並不是一件容易的事，但為了撐下去，也是不得不的新挑戰。

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(中時電子報)