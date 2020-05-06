高宇橋曬出去年和高以翔、爸爸生日合影。（圖／翻攝自高宇橋 Charles Gao臉書）

高以翔去年11月在大陸錄影時意外猝逝，享年35歲，被封為時尚F4的他，大哥曹志傑、二哥高宇橋也在演藝圈闖盪，高宇橋最近分享去年慶生照片，透露自己最喜歡在家裡慶生，去年的此時他過了有生以來最溫馨的生日，而照片中有他和爸爸，還有已經離世的高以翔，最後的生日合照淚點滿滿。

高宇橋今(6日)在臉書用英文寫下，他喜歡在家裡舉行生日派對，因為感覺平靜又溫馨，去年的5月5日，他享受了有生以來最暖心的生日，謝謝眾人祝福，而照片中高以翔抱著愛犬「帝歐」站在左邊，眼神溫暖，微笑看著鏡頭，如今看來令人分外不捨。

對此，網友也安慰高宇橋說：「二哥，再次祝福你生日快樂，一切盡在不言中，希望往後所有的美好都跟隨著宇橋你」、「希望堅強的二哥可以往前看，雖然這點很難，連我都需要很多時間」、「是高高，無比想念」、「二哥生日快樂！祝福你們一家人健康，平安」。

(中時電子報)