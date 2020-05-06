基隆一名張姓男子昨(5日)下午16點43分左右，於網路發文表示，自己老婆不願意與他談話，因此在臉書上預告「鄭捷第二要來了」、「等等路人被砍到先說不好意思」等言論，造成基隆當地民眾一片驚慌，紛紛報警甚至在各大社群貼文臉書貼文要求大家警戒，但警方立即衝動警網將他逮捕，而他持刀恐嚇原因竟然是因與女友吵架心情不好想要抒發。

警方調查，張姓水電工之所以動起隨機殺路人的念頭，主要是他日前與女朋友有過爭吵，藉此飲酒消愁亂發文紓發心情。警方已在該名男子的臉書上截圖取證，將張男以刑法151條恐嚇公眾安全罪偵辦，並要求張男5萬元交保後，需立即尋求精神科專業醫師看診。

據了解，昨天傍晚男子在臉書發文稱說，「等等鄭捷第二要來了？？等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意思了！」

不少隆民眾見到這名「危險人物」的發文，人心惶惶，立即轉發各大群組，並提醒周遭親友小心注意。基隆市警察局也接獲訊息，立即由各分局加強巡邏，找尋這名瘋狂男子。

基隆市警方接獲民眾檢舉後，立刻出動逮人，並在八斗子被警方發現帶回偵訊。

張姓水電工之所以動起隨機殺路人的念頭，主要是他日前與女朋友有過爭吵過後，飲酒消愁亂發文紓發心情。(戴志揚翻拍)

警方表示，犯嫌疑似精神情緒不佳，在網路上有相關不當言論。基隆市警察局第二分局獲知後，立即成立專案小組，透過網路資訊搜尋及當事人相關列管資料，以及街頭相片特徵等，火速掌握犯嫌身份，並將嫌疑人緝捕到案說明

(中時電子報)