獲贈單位代表出席，並製作卡片謝謝白嘉莉關懷長者及身障團體的愛。（盧金足攝）

有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉，小時候住在西屯區大石里眷村。（盧金足攝）

有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉，日前重回從小長大的西屯區大石里眷村，為感謝台中鄕親熱情，6日特別委託社會局代為轉贈200件涼被、醫療用貼布及食品，6日由副市長令狐榮達主持轉贈感謝會。

白嘉莉之前在2020台灣燈會后里馬場園區舉辦「白嘉莉另一個春天」繪畫創作個展，期間回到西屯區大石里眷村，與小時候的玩伴及鄰居見面。

難忘故鄕情，白嘉莉並應社會局長彭懷真之邀，拜訪石岡區龍興關懷據點、東勢信義老人養護中心等地。

為感謝大家熱情款待，白嘉莉特別委託社會局代為轉贈200件涼被、醫療用貼布及食品，今天出席的還有市議員黃馨慧、西屯區副區長林秋萬等人。

很多老鄰居和粉絲都想一見白嘉莉風彩，但由於新冠肺炎疫情期間，不便出席，由令狐榮達出席大石里活動中心轉贈感謝會。

欣逢母親節，涼被頒贈給今年西屯區模範母親外，其他受贈單位尚有石岡區龍興社區關懷據點、仁愛之家、信望愛智能發展中心及信義老人養護中心等等。

獲贈單位代表出席，並製作卡片謝謝白嘉莉關懷長者及身障團體的愛，白嘉莉雖不克前來，大石里眷村二、三代居民稱讃白嘉莉心懷鄕里，有情有義，象徵美好傳承。

社會局表示，與會人員合照及各獲贈單位的感謝卡，將一起寄送給白嘉莉留念，傳達老鄰居的温暖與謝意。

(中時 )