錢櫃烈焰帶走6條人命，錢櫃董事長練台生確始終未出面道歉，台北市長柯文哲6日表示，企業要有企業社會責任，比道歉更重要的是現階段要接受配合調查，並能夠確實改進，練應該要比他更關心企業品牌才對。副市長黃珊珊重申，對錢櫃假扣押要死者家屬提出後，市府才協助。

柯文哲表示，他講過，現在的企業要有企業社會責任，比道歉更重要的是，現階段要接受配合調查，要能夠有效確實改進、賠償死傷者，每個企業經營者要去思考他們的企業品牌，練應比更他更關心練自己的企業品牌才對。

黃珊珊說，他5日下午跟副市長蔡炳坤、錢櫃法務長、保險公司一起在市府開會，要求錢櫃對亡者的損害優先處理，錢櫃原來有發放110萬元慰問金，但對辦後事的家屬，會有更多慰問金的需要，要先一一跟死者家屬處理，這周會開說明會，會後關於相關權利義務，下周會協助跟輕傷民眾。

黃說，錢櫃已和11名傷者和解，下周起會消保官會一一來開協調會，希望月底前，就輕傷跟死者部份達一定和解比例；至於重傷住院部分，還要等傷勢好，錢櫃要每天去關懷、每周回報狀況，並掌握市府與錢櫃的名單一致、不漏失，假扣押是則是希望由死者家屬跟錢櫃協商，有需要的話市府會協助。

對比當初八仙塵爆有向業者提起假扣押，黃說，錢櫃此次對於亡者是有出面，假扣押須視業者資歷，八仙塵爆被假扣押的是小公司，但錢櫃是上市公司，假扣押非政府做的，而是由亡者家屬提出，或家屬8日會議中願意授權給市府來提，所以不是市府不提，若家屬已跟錢櫃有相關處理，市府就沒法主動提；保險公司5日會就保險從優處理理賠，不會等案子結束才做。

(中時 )