1.南亞科(2408)：4月營收攀18個月高，年增36.7%，昨外資賣超縮手，今早股價彈升逾2%，收復5日線。
2.中鋼構(2013)：首季EPS 0.21元，創近六年來同期新高，加上風電題材添動力，不理外資昨擴大賣超，今早股價一度衝上25元、漲逾8.5%。
3.大同(2371)：昨外資、自營商聯手轉買超，而董事改選市場派推黃國昌林文淵挑戰公司派，今早爆量攻高至23.85元，飛過月線。
4.上銀(2049)：擺脫Q1谷底，5、6月滿載，昨日外資賣超縮手，今早放量強彈逾5%，挑戰前高。
5.東森(2614)：外資昨擴大買超1044張，帶動今早股價衝上14.75元，登19月波段新高。
6.凱美(2375)：躍金山電最大股東，催生拳頭級鋁電廠，開盤逆勢走高逾7.5%。
7.泰鼎-KY(4927)：4月營收年增35%，締新猷，多方攻高上漲逾6%，再寫本波反彈高點。
8.熱映(3373)：防疫題材不退燒，股價續亮紅燈，成功突破2007年8月的120元高價。
9.卜蜂(1215)：擬配息4元，創股息新高，股價走強來到67.8元，創今年新高價。
10.南六(6504)：Q2訂單續旺+防疫題材，股價站上249元，創新高。
11.鴻海(2317)：4月營收改寫同期新高，股價展現抗跌力道，持穩約75元。
12.台船(2208)：台船子公司擁防蝕技術，獲沃旭風場合約、跨足離岸風電，早盤擁利多續漲逾7%，衝上近3個月高價。
13.南帝(2108)：醫療手套需求夯，擬配息逆勢增至2.1元，股價直飆漲停價，盤中仍維持逾8%漲幅。
14.三芳(1307)：不畏列入注意股，3月每股賺0.14元，晨盤續衝上漲停板。
15.建碁(3046)：Q1每股虧0.64元，疫情商機仍續發酵，早盤躍上漲停板。
16.松翰(5471)：額溫槍微控制器晶片訂單傳滿到Q3，人氣爆棚，高漲逾8%。
17.上緯投控(3708)：大陸廠復工，4月營收創新高，激勵開盤跳空漲停，登上今年高峰。
18.高端疫苗(6547)：獲新冠疫苗全球權利，正式加入國際賽局，開盤跳空漲停慶賀，續寫天價71.1元。
19.大立光(3008)：4月營收罕見雙降，惟前4月營收仍年增20.87％，晨盤由黑翻紅，重登4000關。
20.群創(3481)：首季虧近53億元，本季出貨回溫可期，晨盤遭賣壓調節，回探月線支撐。
21.亞諾法(4133)：Q1每股盈餘達0.13元，今吸引買盤搶進，股價亮燈漲停，寫7年高價。
22.美吾華(1731)：電商有成，4月線上婦幼展母嬰用品年增近5成，今放量大漲8%，登2個月高位。
23.台耀(4746)：4月營收為2.49億元，年增15.29%，激勵晨盤火速攻頂，改寫2年高價。
24.樂斯科(6662)：肺炎疫苗研發推升實驗鼠需求，營運獲正面挹注，晨盤急攻漲停，登逾1年高峰。
25.遠東新(1402)：受惠口罩訂單夯，晨盤放量彈升6%，一度站上30元。
(時報資訊)
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