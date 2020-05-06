是方(6561)公佈第一季財報，單季合併營收6.17億元，累計季營收已連續5季成功挑戰高峰，同時第一季每股獲利也達2.11元，寫下歷史新高。

是方今年第一季營業毛利2.75億元，毛利率44.5%，稅前盈餘1.84億元，年增率7.5%，第一季每股獲利2.11元，較去年同期大幅成長6.6%，四大產品線營收成長又以雲端應用服務最為搶眼，全面拉抬Q1營收、毛利率以及EPS的表現。

董事長吳彥宏表示，是方因應疫情為企業客戶量身打造「070遠距辦公」超值優惠服務，針對「企業雲端總機」與「雲端視訊會議」提供多功能通訊解決方案，整合企業語音、視訊會議、資訊溝通、檔案協作四大功能一次到位，能夠同時支援百人上線進行會議、分享檔案、電子白板及錄影等多項功能，滿足企業現階段實施遠距辦公的需求。

吳彥宏指出，繼日前添購高階紅外線熱像儀之後，是方再次升級強化機房出入安全管控以及提供更優質的門禁服務，即日起正式啟用「自助報到通關及IDC入口人臉辦識管制系統」，不僅縮短訪客報到等待時間，更能有效減少紙本作業，為地球環保善盡心力。此外，伴隨全球宅經濟掘起，國際雲端大廠在台灣業務量飆升，刺激數據網路服務大幅成長，在此波宅經濟效益的推波助瀾下，持續帶動是方營運動能，透過不斷強化的雲端應用服務，以及擁有「中立」利基的IDC機房服務，讓廣大企業客戶能夠透過是方雲端交換中心(Chief Cloud eXchange，簡稱CCX)直接與全球前5大雲服務平台業者連結。

同時，是方更擴大國際網路資源的建置，新增台灣-日本以及台灣-新加坡之間的高速骨幹網路，凸顯是方布局成為東北亞及東南亞電信樞紐中心的決心，也讓使用數據網路與雲端應用方案的企業客戶能享受到更高速、更直接、更安全的國際網際網路交換服務。

(時報資訊)