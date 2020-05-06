國光生(4142)今早召開記者會，說明新冠疫苗免疫試驗成果及後續期程，公司強調，在全程製造的技術上，擁有完整的智慧財產權，不會受第三者或他國的牽制。考量疫苗在近期防疫及人民恢復社會經濟活動的重要性，期望能在今年第三季可獲准開始第一期人體臨床試驗。

國光生技指出，新冠疫情目前仍在全球擴散而尚無即將消失的跡象，各國均體認到疫苗的重要性。國光公司日前也已跟TFDA/CDE討論在顧及安全性和有效性的前提下，如何以EUA方案及早進入人體臨床試驗，且已獲得CDE同意將國光的新冠疫苗開發案列為Covid-19專案諮詢輔導案件計劃往前推進。

經過四個月時間的努力，國光生技成功生產出候選疫苗，並且在台大病毒實驗室張淑媛教授進行疫苗抗體中和試驗，結果在注射新冠疫苗的小鼠血清中，發現小鼠抗體反應優異，可引發高力價中和抗體、有效抑制病毒，血清抗體經高度稀釋後仍足以讓新冠病毒失去感染力，確認其有效性，也是台灣新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑。接下來國光將進行新冠疫苗GMP量產作業，同時完成後續毒理試驗及攻毒試驗。

(時報資訊)