《港股》恆指開平走高 一度收復24000點 10:172020/05/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 部分歐洲國家與美國數州本周開始放寬防疫封鎖措施，將逐漸重啟經濟活動，以及新冠狀病毒療法的研發傳出好消息，激勵隔夜美股收高，加上原油價格大漲帶來提振，周三香港股市開平走高，目前恆生指數漲0.48%，稍早前一度漲0.66%，收復24000點大關。國企股(H股)目前漲0.65%，為9760.81點。中芯國際擬於科創板上市，董事會通過股票發行案，所得資金將用於「12寸晶片SN1項目」與先進及成熟製程研發項目，股價應聲大漲6.68%。 (時報資訊) #開平 #收復 #大漲 #項目 #走高 也許您會感興趣 推薦閱讀 安檢防弊過頭 沒給稽查武器 04:102020/05/03 社會新聞 Q3樂觀 旺宏、聯亞權證火 04:102020/05/04 證券．權證 《台北股市》5月首秀開低210.63點 5日線告失 11:182020/05/04 財經 避險情緒增 VIX及反向ETF同步大漲 11:562020/05/04 財經 醫療保健類股 收復跌幅再創新高 20:492020/05/04 財經 恐慌增溫 富邦VIX爆量大漲17％ 04:102020/05/05 財經要聞 美股逆轉秀 台股期現貨大漲百點 09:572020/05/05 財經 Live House難生存 議員痛批扼殺 19:232020/05/05 生活 《美股掃瞄》美股消息面：解封有利需求 原油價格大漲 10:002020/05/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。