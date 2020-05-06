部分歐洲國家與美國數州本周開始放寬防疫封鎖措施，將逐漸重啟經濟活動，以及新冠狀病毒療法的研發傳出好消息，激勵隔夜美股收高，加上原油價格大漲帶來提振，周三香港股市開平走高，目前恆生指數漲0.48%，稍早前一度漲0.66%，收復24000點大關。國企股(H股)目前漲0.65%，為9760.81點。中芯國際擬於科創板上市，董事會通過股票發行案，所得資金將用於「12寸晶片SN1項目」與先進及成熟製程研發項目，股價應聲大漲6.68%。

(時報資訊)