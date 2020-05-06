行政院長蘇貞昌4日宣布為無保工作者及農漁民加碼發1萬元，未料，實際上是6日才開始受理，讓許多民眾昨天到公所欲辦理卻撲空，引來怨言，蘇揆臉書更被罵爆。對此，資深媒體人韋安表示，蘇貞昌聲望之所以高，在於他有最強的形象包裝，和網路行銷團隊，但政策指定和行政執行落實能力，顯然和聲望不成正比。他說如果520之後，蘇不能改弦更張，老兵不死，只是苦撐，則對蔡政府無疑是尾大不掉的災難。

政院4日急就章宣布加碼發現金，有工作但未加保軍、公、教、勞、農保者，如在路邊賣玉蘭花、舉廣告牌者、流動攤商及個人接案，在排富後，政府一次性發給1萬元，估算約34萬人。農漁民報稅所得50萬元以下，先前未領取3萬元紓困金者，也可領1萬元，共約140萬人。未料，昨有許多民眾到區公所欲辦理，卻吃了閉門羹，引爆民怨。

對此，韋安在臉書表示，蘇院長在大看板前，講紓困一副國際巨星的架勢，結果他太在乎自己的聲望和聲量，而不是如何把事情落實到位，例如政策制定是否細緻，行政體系配套是否都作好？「結果政府撒大錢，民眾卻一片罵聲，蘇院長真是累了嗎？」

韋安認為，蘇貞昌聲望之所以高，在於他有最強的形象包裝和網路行銷團隊，但他的政策指定和行政執行落實能力，顯然和他聲望不成正比。「戰場」已經改變，選舉已經過去，戰術戰略卻沒有調整。他認為，如果520之後，蘇不能改弦更張，老兵不死，只是苦撐，則對小英政府無疑是尾大不掉的災難。

(中時電子報)