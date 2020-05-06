雖然美國總統川普矢口聲稱病毒起源於大陸武漢病毒實驗室，且已看過大量證據，但除了部分親近幕僚外，川普的說法已先後遭到國家情報總監辦公室以及美防疫首席專家佛奇否認之外，連美國參謀首長聯席會議主席米利表明，「目前未有確切證據證明源自武漢實驗室」，並直言「我們仍不清楚病毒是起源陸實驗室或海鮮市場」。

病毒源於實驗室？美上將回一句話 川普臉又腫了

據美國有線電視新聞網報導（CNN），米利（Mark Milley）表示：「病毒是否起源於大陸武漢實驗室、在華南海鮮市場內產生，或者可能在其他地方首次出現，關於這些問題的答案，我們至今仍不知道；美國民間以及政府部門仍在進一步探索這些許多人提過的問題。」

目前川普團隊中，除了川普之外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也一再聲稱病毒起源於武漢實驗室，並呼籲陸方開放外界調查。對此，米利表示，「現有的證據指出，病毒是自然演變而成，而非人造」，且對於此一問題，至今仍無決定性證據指出病毒是出於意外或在武漢內刻意有人散播，「現有的證據是病毒並非刻意造出」。

米利也指出，如果大陸政府願意讓外國調查團，在完全公開透明下赴武漢調查，這對全世界的人了解病毒起源將大有幫助，我們也可從中學習教訓，防止未來發生下一次大流行。

此外，由美、英、澳、紐、加組成的「五眼聯盟」情報網指出，目前沒有證據證明新冠病毒是從武漢病毒實驗室洩出。

(中時電子報)