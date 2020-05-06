國民黨中央委員連勝文接任國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長，民進黨發言人顏若芳今接受電台主持人周玉蔻專訪時被問到，連勝文未來要籌備選台北市長嗎？顏說，他們在地方上走，也會認識一些國民黨，有傳說，連勝文要回來選台北市長。

周玉蔻則表示，連勝文若回來選，台北市長柯文哲就應該支持連勝文，因為兩岸一家親。

周玉蔻還說，台北市長柯文哲每天都拎著副市長黃珊珊，黃是市長人選嗎？民進黨目前有一張很大王牌，大家都知道那個人姓陳（暗指衛福部長陳時中）。

由於國民黨立委蔣萬安一直是國民黨未來台北市長最熱門的人選，進入廣告時，周玉蔻認為，「連勝文如果選，蔣萬安也很容易打。」

國民黨立委蔣萬安也是國民黨未來台北市長熱門人選。（本報資料照）

至於之前也是台北市長熱門人物時代力量黃國昌，這次接受大同公司市場派獨董，被網友稱「戰神變門神」；周玉蔻更在節目上直指，「好慘喔，不想討論他，我覺的他以經掛了」；民進黨應該很高興吧！

(中時 )