國光生技與台大今天共同宣布新冠疫苗免疫試驗成果及後續期程，強調是以歐洲最強毒性的病毒加以測試而有達到超過80%甚至到百分百的抑制性與保護力，5月起將致力加速催生疫苗人體試驗與生產，希望預既不僅是國內擁有全部智慧財產權，目標2021年冬季達到國人人人都可以打到疫苗，以台灣為最優先，之後還可以援助海外各國。

台大醫學院醫事檢驗暨生物技術學系教授張淑媛 說明測試過程。（圖∕李蕙璇攝）

今天出席說明會的有台大醫學院醫事檢驗暨生物技術學系教授張淑媛、國光生技董事長詹啟賢司等人。

國光生技表示，2020年一月當武漢冠狀病毒疫情爆發時，國光以自有資源投入新冠疫苗的研發及製程發展。新冠疫苗是全新的疫苗，因其對人類的感染性，使用不活化全病毒，在技術及生物安全的考量有其困難度。

經過四個月國光研發同仁不眠不休的努力，已成功生產出候選疫苗，並且在台大病毒實驗室張淑媛教授進行疫苗抗體中和試驗，結果在注射新冠疫苗的小鼠血清中，發現小鼠抗體反應優異，可引發高力價中和抗體、有效抑制病毒，血清抗體經高度稀釋後仍足以讓新冠病毒失去感染力，確認其有效性，也是台灣新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑。接下來國光將進行新冠疫苗GMP量產作業，同時完成後續毒理試驗及攻毒試驗。

台大醫學院醫事檢驗暨生物技術學系教授張淑媛左二與國光生技董事長詹啟賢共同出席說明測試過程。（圖∕李蕙璇攝）

新冠疫情目前仍在全球擴散而尚無即將消失的跡象，也使各國均體認到疫苗的重要性。國光公司日前也已跟TFDA/CDE討論在顧及安全性和有效性的前提下，如何以EUA方案及早進入人體臨床試驗，且已獲得CDE同意將國光的新冠疫苗開發案列為Covid-19專案諮詢輔導案件計劃往前推進。

由於流感疫苗與新冠疫苗是以不同技術在不同工廠產線生產. 國光生技在本身細胞生產工廠及簽約合作夥伴擁有的生產設備及能量，應該可以提供足夠的產能滿足國內需求。國光在全程製造的技術上，擁有完整的智慧財產權，不會受第三者或他國的牽制。考量疫苗在近期防疫及人民恢復社會經濟活動的重要性，公司期望能在今年第三季可獲准開始第一期人體臨床試驗。

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(中時電子報)