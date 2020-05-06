行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，6日起開放申請，但卻因程序複雜搞得民怨沸騰、一團亂，連衛福部長陳時中都坦言難算。台北市長柯文哲嘆，拜託中央下命令有點前置作業，每次丟什麼球，都讓他接得很痛苦。

柯文哲說，副市長蔡炳坤已趕到區公所，他早有預期會出問題，但還是要「順時中（意旨順從中央）」，不過這跟「時中」也沒關係，拜託中央下命令要有點前置作業，先讓地方政府準備一下，不然一宣布，第一線都還不知道內容就接電話被罵，到底誰有資格領都不知該怎回。

柯說，他告誡北市府，這是一個學習的例子，有時東西要先準備給公所後再宣布，突然發新的單子要大家填，但其實每個縣市政府都有原來的系統，若系統E化比較好操作；反正只好咬緊牙關，他每次都說自己的捕手，不是投手、打擊手，中央不管丟啥球都要接，只是他接得很痛苦而已。

(中時 )